حلّت النجمة نادين نسيب نجيم ضيفة في برنامج “عندي سؤال” وتحدثت بصراحة عن النجومية وحملات مهاجمتها والسعي لكسرها، وكشفت للمرة الأولى عن معاناتها الحقيقية مع طليقها السيد هادي الأسمر بشأن حضانة طفليها.

نادين نجيم تروى معانتها مع طليقها وأزمة حضانة طفليها

وأكدت النجمة اللبنانية أنها تحتاج إلى “القليل من السلام في حياتها الشخصية والمهنية لأنها محاطة دائماً بالسلبيين وبالحملات الالكترونية التي تنال من نجاحها وشرفها وحياتها الشخصية”.

وأشارت إلى أنها من طلبت الطلاق للكثير من الأسباب التي أثرت على علاقتها الزوجية، مشيرة إلى أنها كانت حاضرة لهذا القرار ولكنها لم تتحضر للهجوم الالكتروني الذي تناولها لأكثر من سنتين، وهذا الكم الهائل من الكره، الحقد والشائعات، وصولاً إلى محاولات أخذ خضانة طفليها منها.

وأوضحت نادين أن الحضانة معها، وبأنها منذ اللحظة الأولى لمغادرة منزل طليقها كان الطفلين معها، لافتة إلى أنه بعد إعلان خطوبتها من الشاب ناريغ ناربيكيان بدأت مرحلة الضغط عليها ومحاصرتها من أقرب الناس لها من خلال ابتكار الشائعات وتسريب صور لها ليكسب هادي معركة الحضانة ما اضطرها للبقاء في المنزل وأثرت هذه المشاكل على صحتها وسمعتها.

وقالت: “اكتسبت 12 كيلو إضافيا، وعانيت من الهرمونات واحتباس الماء في جسمي، وابتعدت عن السوشيال ميديا لفترة، ولم يكن أمامي إلا الصلاة والدعاء، دعيت كثيراً على من يحاول أخذ طفلي مني، دعيت عليهم كثير”.

وكشفت نادين للمرة الأولى أنها ممنوعة من السفر مع طفليها، لأن طليقها فرض قرار منع سفرهما، كما أن الشرط لإزالة هذا القرار هو الانفصال عن خطيبها.

وأكدت أن علاقتها بخطيبها تخطت الكثير من الصعوبات والمشاكل، من بينها معركتها مع حضانة طفليها، ضغط المجتمع، معارضة المحيط، انفجار المرفأ، كورونا، وخسارة الكثير من أموالهما في البنوك بعد الأزمة الاقتصادية في لبنان.

زوج نادين نجيم الأول

ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم (مواليد 1984)، تزوجت من المهندس اللبناني ولاعب البوكر الشهير هادي أسمر (مواليد 1968) في اليوم الموافق 6 يونيو/ حزيران عام 2012.

وحول تفاصيل طلب الزواج صرحت نادين نسيب نجيم أن هادي تقدم بطلب يدها بعد أيام من تعارفهما: “خلال سهرة في الجميزة وضع في إصبعي الخاتم، ومن ثم سألني إن كنت أرغب في الزواج منه. أصبت حينها بالصدمة، لم يترك لي مجالاً للتفكير لكن المكتوب مقروء من عنوانه”.

أبناء نادين نسيب نجيم

ورزقت نادين نسيب نجيم من زوجها الأول بطفلين هما: هيفين بعام 2013 والتي عمرها الآن (11 عاما)، وشقيقها جيوفاني بعام 2014 وعمره الحالي (10 سنوات)، وتعيش نادين بعد الطلاق مع طفليها وتتفانى من أجلهما وفي الإهتمام بهما خاصةً بعدما انفصلت عن والدهما في عام 2019.

طلاق نادين نجيم من هادي الأسمر بعد 8 سنوات

وبعد زواج دام 8 سنوات، فاجأت نادين نجيم الجمهور بخبر طلاقها، حيث أعادت نشر بياناً صحفياً كان قد تحدث حول تفاصيل طلاقها عن زوجها هادي الأسمر، قبل أن تعلق على الأمر بتغريدة لها عبر «تويتر» قالت بها: “القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ما كانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا”.

وأضافت نادين نجيم في تغريدتها عن طلاقها: “ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكراً لكل رسائلكم وبقدر محبتكم النا”؛ وذكرت نادين نجيم في بيانها أنها وزوجها قررا الانفصال برقي، وانهما اتخذا القرار منذ عام ولكن قررا التمهيد له طوال هذه المدة حتى لا يؤثر على أطفالهما؛ وأكدت نادين نجيم على علاقتها القوية بزوجها السابق هادي الأسمر بعد الطلاق

نادين تتلقى عرض زواج بعيد ميلادها الماضي

وفي العام الماضي وبنفس شهر ميلادها، نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم، عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو وثق لحظة مفاجآة خطيبها لها، في حفل عيد ميلادها، إذ ظهر خلال الحفل وهو يركع على ركبتيه أمامها لتقديم خاتم الزواج.

من جهة أخرى كشفت نادين نجيم أنها ستتزوج في موسم صيف 2024، وأكدت انه من المحتمل ان تقيم حفلين زفاف واحد في لبنان والثاني في أوروبا.

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