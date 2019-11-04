بعد أسما شريف منير.. خالد ابو النجا يهاجم الشيخ الشعراوي: “الوهابية في أبشع تجلياتها “

يبدو ان الفنانة المصرية أسما شريف منير قد فتحت، من دون ان تقصد، بابا كبيرا للهجوم على الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي لن يغلق قريبا.

فبعد تعليق ابنة الفنان المصري شريف منير الذي انتقدت فيه الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، وذلك عبر حسابها على فيسبوك، ضمن منشور سألت فيه عن أسماء لشيوخ يتمتعون بالمصداقية قام الفنان خالد ابو النجا بالهجوم على الشيخ الشعراوي متهما اياه بالجهل.

الشعراوي مثال صارخ للجهل بالعلم

بل تباهي بعدم قرائته لغير القرآن!

الوهابية في أبشع تجلياتها #كفاية_عك https://t.co/uhKzwkNzHD — Kal Naga – أبوالنجا (@kalnaga) November 3, 2019

فقد اعاد خالد ابو النجا نشر تغريدة قال صاحبها عن الشيخ الشعراوي انه “دعى لقتل تارك الصلاة، وروّج لضرب الزوجة، وحلل زواج الأطفال” ليكمل ابو النجا كاتبا “الشعراوي مثال صارخ للجهل بالعلم .. بل تباهي بعدم قرائته لغير القرآن!.. الوهابية في أبشع تجلياتها “.

الشيخ محمد متولي الشعراوي، هو رجل دين مصري شهير عرف بتفسيره للقرآن الكريم، وقد نال شهرة واسعة في العالم الإسلامي، قبل أن يرحل في يونيو عام 1998، فيما لا تزال حلقاته ودروسه تبث في المحطات المصرية والعربية.

وكانت أسما شريف منير قد تعرضت لانتقادات واسعة وأصبحت حديث الساعة في مصر، حيث تصدر اسمها غوغل ترند كأكثر الأسماء بحثا، ما دفعها إلى الإسراع بالاعتذار، موضحة أنها “لم تكن تقيم الشعراوي، وأنها أساءت التعبير ليس أكثر”.