شاهدوا.. فنان لبناني يفاجئ الجميع بولادة طفله الأول بعد أشهر قليلة على زواجه

فوجئ معجبو الممثل اللبناني الكوميدي ماريو باسيل بولادة طفله الأول من زوجته الروسية ألسكندرا تشيستياكوفا.



وذكر موقع صحيفة “النهار” اللبنانية أن المولود أنثى وأنها ولدت في العاصمة الروسية موسكو التي توجهت إليها الزوجة مؤخراً.



وأشار إلى أن الفنان تبعها وهو ما أظهرته صور نشرها عبر حسابه على “إنستغرام”. وبدا في إحداها وهو يقف حاملاً بين يديه ما يشبه الغيوم. وعلق: “الرأس في الغيوم، موسكو”.

وأحدثت ولادة الطفل ضجة كبيرة في أوساط المتابعين خصوصاً أن أشهراً قليلة مرت على زواج الممثل.

وقد تم ذلك في 28 تشرين الأول أكتوبر الماضي في حفل أقيم في قبرص بحضور عدد قليل من الأهل والمقربين.