حرصت الإعلامية وفاء الكيلاني على دعم زوجها الفنان تيم حسن وباركت له على مسلسله الجديد “تاج” الذي ينافس به في السباق الرمضاني المقبل.

مسلسل تاج

مسلسل “تاج” تم تصويره في قلب العاصمة دمشق وتدور أحداثه خلال أربعينيات القرن الماضي وتحديدا في فترة الحرب العالمية الثانية. تغوص الحكاية في تفاصيل حياة بطل الملاكمة السابق تاج الدين الحمال.

يشارك في بطولة العمل كل من تيم حسن وبسام كوسا ونورا رحال وفايا يونان، ومن تأليف عمر أبو سعدة، وإخراج سامر البرقاوي، من إنتاج شركة الصباح.

شائعات الطلاق تطارد وفاء الكلاني وتيم حسن

وتعرضت وفاء الكيلاني وتيم حسن، في الفترة الأخيرة، للعديد من الشائعات، آخرها أنباء انفصال الثنائي، لتخرج الإعلامية عن صمتها وتنشر صور عبر حسابها الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي، لتؤكد عدم انفصالهما، لكنها لم تكن بطريقة مباشرة كهذه، ففي المرة الأولى نشر كل منهم صورة بشكل منفرد في نفس المكان وعلى نفس الأريكة، ثم اجتمعا على بوكيه ورد نعي المُخرج الراحل حاتم علي.

وفاء الكيلاني وتيم حسن

الجدير بالذكر أن وفاء الكيلاني تحدثت عن موهبة تيم حسن في وقت سابق وقالت أن أكثر ما يزعجها في الأعمال التي قدمها زوجها أنه لا يخطئ في أي شيء مضيفة “بتضايق من تيم جدا مش بلاقي ليه غلطة، ببقى بتفرج مش بلاقي حاجة، ما شاء الله ربنا حباه بموهبة حلوة”.

الجدير بالذكر أن آخر ظهور لتيم حسن ووفاء الكيلاني خلال حفل توزيع جوائز Joy Awards.

آخر أعمال تيم حسن

يذكر أن تيم حسن، شارك في مسلسل الزند: ذئب العاصي، الذي عرض عام 2023، وتناول العمل قصة والد عاصي، يُقتل والده أمام أعينه دفاعا عن أرضه، وعندما يشتد عوده يقرر الانتقام لوالده والثأر له، ويعود إلى قريته بعد تأديته الخدمة العسكرية، فيجد نفسه في مواجهة النورس باشا وما يملك من نفوذ وسلطة قوية.

شارك في بطولة مسلسل الزند: ذئب العاصي، مجموعة من الفنانين منهم: تيم حسن، دانا مارديني، فايز قزق، أنس طيارة، رهام القصار، مجد فضة، والعمل من تأليف عمر أبو سعدة، وإخراج سامر البرقاوي.

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