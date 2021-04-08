أعادت مجموعة من الحسابات الفنّية الناشطة بمواقع التواصل الإجتماعي نشر عدة صور للفنان المصري محمد رمضان مع زوجته نسرين أبو النجا، كان الأول قد نشرها عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيدوهات “إنستجرام”، واستطاعت زوجته أن تلفت الأنظار بجمالها في تلك الصور المتداولة، وهذا ما ركزت عليه الكثير من تعليقات الروّاد.

وبالتعريف عن زوجة الفنان محمد رمضان فأسمها الحقيقي هو نسرين السيد عبدالفتاح، أشتهرت بنسرين أبوالنجا، تزوجت من محمد رمضان عام 2012، وأنجبت منه علي وكنز، وهي مصرية الجنسية وتعتبر هذه الزيجة هي الثانية لمحمد رمضان بعد زوجته الأولى التي انفصل عنها، ودخل معها في العديد من الخلافات خلال السنوات الماضية.

ودائماً ما يتحدث محمد رمضان عن زوجته الثانية في لقاءاته الإعلامية ويصفها بإنها «حب حياته» و بأنها حنونة وطيبة وبشوشة، ومن أقرب أصدقائه حتى أنه يأخذ رأيها في الكثير من أعماله.

ظهور نسرين أبو النجا، زوجة محمد رمضان في الإعلام قليل جدًا منذ زواجهما، وينحصر في اللقاءات التي يحضرها “رمضان”، أو الفيديوهات التي ينشرها بنفسه على السوشيال ميديا، لكنها عاودت الظهور بقوة في الفترة الماضية، بعد أن أعلنت العديد من الصحف نبأ انفصال الفنان محمد رمضان عنها، إلا أن شقيقه ومدير أعماله محمود رمضان، نفى ذلك الأمر.

وأكد شقيق ومدير أعمال محمد رمضان أن خبر أنفصالة عن زوجتة مجرد أكاذيب مجهولة المصدر، وأن محمد رمضان نفسه لا يعلم عنها شيئا، نظرًا لانشغاله بالتصوير في دبي.. وتابع حديثه: «مش عارف بيجيبوا الكلام ده منين؟، وإيه الهدف من أخبار زي كده؟، طب ما ينشروا وثيقة الطلاق بالمرة لو كان كلامهم صح».

وعلى الصعيد الفنى، يعرض “مسلسل موسى” للنجم محمد رمضان على شاشة قناة dmc العامة فى تمام الساعة التاسعة مساء أو العاشرة مساء على أن يعرض بعدها بساعتين على قناة dmc دراما، وفقا لما هو متبع خلال السنوات الماضية فى أعمال محمد رمضان على الشاشة نفسها التى يتواجد عليها للعام الرابع، والمقرر أن يعرض المسلسل خلال الشهر المبارك رمضان 2021

ويجسد محمد رمضان شخصية شاب صعيدى يُدعى «موسى»، خلال الأحداث، ويقاوم الإحتلال الإنجليزى، ويحتوى المسلسل على الكثير من المواقف والصراعات، يظهرها فى إطار درامى بينما تجسد سمية الخشاب دور حلاوتهم.

مسلسل “موسى” بطولة النجوم محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.