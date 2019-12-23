بعد أن هددها والدها بفضحها.. مريم الخشت تسبقه وتنشر الصورة “الغامضة”

نشرت الفنانة ​مريم الخشت​ صورة قديمة لها استعادت فيها من خلالها ذكريات طفولتها. وظهرت مريم في الصورة وهي في سن صغير جدًا ومختلف عن ما هي عليه حالياً.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> ابويا بيقولي هافضحك بالصورة دي.. فانا هاتغدى بيه قبل ما يتعشى بيا ✋🏻 A post shared by Mariam El Khosht (@mariam.el.khosht) on Dec 22, 2019 at 11:32pm PST

وعلقت ساخرة من الصورة، حيث كشفت عن تهديد والدها لها بسبب هذه الصورة : “أبويا بيقولي هفضحك بالصورة دي.. فأنا هتغدى بيه قبل ما يتعشى بيا”.

يذكر ان مريم الخشت، كانت قد شاركت في موسم رمضان 2019، من خلال مسلسل “زي الشمس” بطولة دينا الشربيني، وأحمد ‏السعدني، وأحمد داود، وريهام عبد الغفور، وسوسن بدر، وتأليف مريم نعوم، وإخراج سامح عبد العزيز