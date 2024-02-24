نجت الممثلة المصرية ريم سامي وابنة شقيقها المخرج محمد سامي من الموت، عقب تعرّضهما لحادث سير مروّع صباح أمس (الجمعة) على طريق مطار العاصمة القاهرة.

نجاة ريم سامي من حادث سير

وقال والدها رجل الأعمال سامي عبد العزيز في منشور أرفقه بصور للحادث عبر حسابه في موقع “فيسبوك“: “اللّهم لك الحمد والشكر والفضل والمنّة على ما أكرمتني به بنجاة ابنتي وحفيدتي من حادث عند عودتهما من المطار، حيث اصطدم السائق الذي يحمل الحقائب بالسيارة التي يركبونها من الخلف وأصاب حفيدتي برضوض في رأسها. ربِّ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليَّ وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين”.

حادث ريم سامي

وكانت ريم سامي قد أعلنت قبل أيام خبر خطبتها وحضر الحفل المقام للخطبة مجموعة من الأهل والأصدقاء من داخل الوسط الفني وخارجه.

حادث ريم سامي

وعلى الصعيد الفني، تخوض ريم سامي السباق الدرامي الرمضاني لهذا الموسم من خلال مسلسل “للأذكياء فقط”، إلى جانب الفنانين: حمدي الميرغني ورنا رئيس وكريم عفيفي ومحمود البزاوي، وهو من تأليف فليمون وريمون وفادي صبحي، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

معلومات عن ريم سامي

وبرزت ريم سامي فى السنوات الأخيرة بعد تجربتها الأولى فى مسلسل “للحب فرصة أخيرة” بطولة داليا البحيري، أمل رزق، فراس سعيد، هند عبدالحليم، أميرة العايدي، هبه الأباصيرى، مراد مكرم، أحمد عبدالله، عمرو عابد، حنان يوسف، عمر زهران، جوليا الشواشي، تأليف شهيرة سلام، وإخراج منال الصيفي.

وانطلقت ريم سامي بعد ذلك فى ذلك بالمشاركة فى أكثر من مسلسل منها “ولد الغلابة” مع أحمد السقا ومى عمر وانجى المقدم وهبة مجدى، وادوارد وكريم عفيفى، و”البرنس” مع محمد رمضان ونور وأحمد زاهر وروجينا وادوارد ونجلاء بدر وسلوى عثمان ومحمد مهران وتأليف وإخراج محمد سامى.

آخر أعمال الفنانة ريم سامي

وعلى الصعيد الفني، يعد آخر عمل فني للفنانة ريم سامي، مشاركتها في مسلسل “جميلة” مع الفنانة ريهام حجاج، والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي 2023.

ويشار إلى أن “مسلسل جميلة” يضم عددًا من النجوم أبرزهم : ريهام حجاج، أحمد وفيق، سوسن بدر، يسرا اللوزي، عبير صبري، ريم سامي، وآخرين، والعمل تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

وكانت ريم شاركت في شهر رمضان 2021 بمسلسل “نسل الأغراب” بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، إدوارد، دياب، عماد زيادة، وكان من تأليف وإخراج محمد سامي، وجسدت ريم شخصية فاطمة الخادمة الخاصة بـ عساف الغريب الذي قدم شخصيته أحمد السقا، ودارت أحداث العمل في إطار الدراما الصعيدية.

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