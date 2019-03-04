بعد إثارته الجدل بموضوع هروب الفتيات… توقف برنامج داوود الشريان!

توقف برنامج “مع داود” الذي تعرضه قناة sbc مساء امس عن العرض لأسباب مجهولة، لم تُكشف أسبابها بعد.

وبثت القناة 6 حلقات من البرنامج على مدى الأسبوعين الماضيين، وأثارت كافة الحلقات تقريبًا جدلًا واسعًا، بعد أن تناولت قضايا مثل هروب الفتيات من ذويهن إلى خارج المملكة، وبيع المخدرات بسهولة في الأحياء العشوائية في المملكة.

وتصدرت صورة الشريان حاملًا حقنة مخدرة حصل عليها من أحد الأحياء العشوائية على حد قوله، كبريات وسائل الإعلام العالمية، لتجر عليه سيلًا من الانتقادات.

وطالب كثير من السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإيقاف بث البرنامج، معتبرين ما يقدمه ”مسيئًا لصورة المملكة في الخارج“، بينما يعترض جمهور القناة على تلك المطالب، إذ يرون فيه وسيلة تسلط الضوء على قضايا محلية تستوجب التدخل الرسمي والحل.

وظهر الشريان بعد أسبوع من بث برنامجه، عبر قناة ”العربية“ السعودية، ودافع عن البرنامج والمواضيع التي يطرحها، دون أن يبدي أي نية للتراجع بعد سيل الانتقادات التي واجهها.