نشرت الفنانة ” هالة صدقي ” منشورا لها عبر حسابها على إنستجرام للتعليق على حكم محكمة الأسرة بإثبات نسب طفليها إليها وحبس زوجها ” سامح سامي ” لمدة شهر لامتناعه عن دفع متجمد نفقة قدرها 320 ألف جنيه لصالحها .

فكتبت هالة صدقي في منشورها : ” بشكر كل اللي حاولوا يتواصلوا معايا للتهنئة وبعتذر لعدم الرد تماما من كل وسائل الإعلام لإن في الحقيقة في أب دمر أسرة بأكملها واستعمل كل وسائل الضغط للرجوع إليه ولم أكن أحب أن يدفعني إستفزازه ومساوماته لدرجة الحبس لإنه في النهاية للأسف أبو ولادي ” .

وتابعت : ” وللأسف استغل أولاده كوسيلة للضغط عليا ولم يراعي مشاعرهم وضغط عليا حتي نصل لهذه المرحلة من حبس لتزوير لأشياء أخري من العيب ذكرها ولأنه اختار الميديا كوسيلة للتشهير فوجدت إنه من حق أولادي عليا أن أنشر الحكم وأرد حقهم وإعتبارهم الذي أهدره في حق أطفال كل ذنبهم إن أمهم معروفة ” .

وأضافت : ” بشكركم ومهما كان فرحة الحكم إلا أن هناك جرح لن يلتئم من شخصية للأسف مريضة ورافضة لأي علاج وللأسف ولادي الضحية .. بشكر الأستاذ رفعت الشريف المحامي المحترم والمحترم جدا وكل الصحفيين والإعلامين الذين ساندوني ووقفوا جميعهم بدون إستثناء معي ” .

واختتمت الفنانة هالة صدقي حديثها : ” بعتذر عن إقحامكم في مشاكلي وأوعدكم إنه آخر بوست يخص حياتي الشخصية الذي نشرها على الملأ بأوراق كلها مزورة ولم يهتم غير بنفسه فقط ولكن وجب تبرئة أطفالي من هذا الشخص ولم يتبقي إلا قضية الطاعة وإن شاء الله تخلص ونفتح باب طلبات الزواج تاني ” .