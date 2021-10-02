في الأيام القليلة الماضية، إحتفل المطرب الشعبي “أحمد شيبة” بقدوم مولودة جديدة ونشر أول صور لها من داخل المستشفى عبر صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك”.

وتزامًنا مع تلك المناسبة تداول عدد من روّاد مواقع التواصل الإجتماعي، مجموعة من الصور لزوجة شيبة وأم مولودته الجديدة وتبين انها شابه جميلة تصغرة بعدة سنوات

يُشار أن الفنان أحمد شيبة متزوج إثنان، حيث تزوج للمرة الأولى وهو في عمر 18 سنة ولديه 5 أولاد وهم محمد ومحمود ويوسف وهاجر واحتفل منذ فترة بزفاف ابنه الأكبر وابنته هاجر.











وكشف “شيبة”، خلال لقائه في برنامج “ لايف من الدوبلكس”، مع أبلة فاهيتا، عن علاقتـــه بزوجته الأولى، موضحًـــا أنه يحبها كثيرًا لأنها مطيعـــة وأم لأبنائه الخمسة رغم زواجه عليها، وأضاف أنه يكذب عليها كثيرًا، قائلًا: “كدبت عليها أكتر ما كدبت على والدتي”.

هذا وقد احتفل المطرب أحمد شيبة بقدوم مولودته الجديدة “ملك” ونشر صورة تجمعه بها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، معلقا: “الحمد لله ربنا رزقنا بملك أحمد شيبة ربما يخليها ويرزقنا برزقها”.





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من ناحية أخرى، يقدم النجم أحمد شيبة أغنية جديدة باللهجة الصعيدية تحمل اسم “حقانى يا كبير” من كلمات رضا المصرى وألحان فارس فهمى وتوزيع اشرف البرنس، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة .

وانتهى مؤخرًا المطرب الشعبى أحمد شيبة من تسجيل أغنيتين على طريقة الفيديو كليب، أولهما “أنا مش فاضيلكم”، من كلمات الشاعر رضا المصرى، والملحن فارس المصرى، وتوزيع طه الحكيم.

والأغنية الثانية تحمل عنوان “من كتر يا دنيا”، من إخراج بتول عرفة، ومن المقرر أن يتم طرح الأغنيتين على فترة متباعدة بموسم الصيف الحالي على يوتيوب.

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