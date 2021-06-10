كشفت الممثلة ” هند البلوشي ” عن تطورات الحالة الصحية لشقيقتها الممثلة ” مرام البلوشي ” بعد إصابتها منذ أيام بجلطة في القلب ودخولها إلى العناية المركزة .

فقالت هند البلوشي في مداخلة هاتفية لبرنامج ” سيدتي ” المذاع على قناة روتانا خليجية أن مرام البلوشي لازالت تتلقى الرعاية والعلاج اللازم بالمستشفى حيث تعاني من آثار الجلطة .

وتابعت : ” الفريق الطبي اشتبه في إصابتها بكورونا وننتظر نتيجة التحاليل .. ولكن مرام أهملت في تناول أدويتها خلال الفترة الماضية وتعرضت لضغوط نفسية شديدة أثرت على حالتها الصحية والمعنوية وهو السبب الرئيسي لما أصابها ” .