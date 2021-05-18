كشفت الفنانة ” فاطمة الكاشف ” زوجة الفنان ” جمال عبد الناصر ” عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد للمرة الثانية وذلك بعد يومين من إعلان تعافيها وشفائها من إصابتها به في المرة الأولى .

فنشرت فاطمة الكاشف منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحدثت من خلاله عن معاناتها مع الفيروس وتفاصيل حالتها الصحية الحرجة داعية الجمهور للدعاء لها .

وكتبت زوجة الفنان جمال عبد الناصر في منشورها : ” يمكن يكون ده آخر بوست أكتبه .. أتمنى أن تدعو لى بالرحمة والمغفرة ولا تنسونى بالدعاء .. الله أعلم النهاية امتى ” .

وتابعت : ” الحمد لله أنا سعيدة بمحبتكم جدا ده رزق من ربنا كبير ربنا يراضيكم بكل الخير يارب .. وراضية بكل اللى يجيبه ربنا ويارب يكون ربنا راضي عني هو ده المهم ويحسن خاتمتي .. اللهم آمين”.

وأضافت فاطمة الكاشف عن وضعها الصحي قائلة : ” اليوم للأسف أثبتت التحاليل والآشعة المقطعية على الرئة للمرة الثانية إصابتى بالكورونا .. أنا تعبت جدا يارب اشفينى واشفى كل مريض يارب العالمين دعواتكم يا أحبابى لأنى اليوم تعبانه جدا ” .

واستكملت : ” وربنا يحفظكم من الفيروس اللعين خلوا بالكم أرجوكم الموضوع صعب جدا والله .. وربنا يرفع عن العالم أجمعين هذا الوباء الذي حصد أرواح كثيرة ومازال ربنا يستر .. اعذروني أصدقائي وأحبابي مش قادرة أرد على التليفون غصب عنى دعواتكم الطاهرة ” .