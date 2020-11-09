ساندت الفنانة الأردنية دانا حمدان شقيقتها ميس، بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد مطمأنة محبيها وجمهورها على صحتها.

وقالت «دانا حمدان» في منشور عبر حسابها على انستغرام «الحمد لله على كل شيء ميس بخير وربنا يشفيها وما يوريش أي حد حاجة وحشة أبدا ويطمني عليها». وأضافت: «شكرا لكل اللي سأل واتطمن أرجوكم تاخدو بالكم على صحتكم».

وكانت ميس حمدان قد انضمت لنجوم مهرجان الجونة السينمائي الذين أصيبوا بفيروس كورونا بعد مشاركتهم.

وتلتزم ميس حمدان المنزل منذ عودتها من مهرجان الجونة السينمائي وشعورها ببعض أعراض فيروس كورونا، وبعد إجراء مسحة للاطمئنان على صحتها أثبت التحاليل إيجابية العينة.