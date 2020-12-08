أجرت الفنانة ” صابرين ” مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” وائل الإبراشي ” في برنامجه ” التاسعة ” المذاع عبر القناة الأولى للكشف عن تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد .

فقالت صابرين : ” الفيروس له خضة كبيرة جدا ولكنه في الحقيقة دور برد .. إنما خطورته في إنه مبقاش بأعراض وده اللي أنا بحذر منه كل الشعوب وكل الدنيا ” .

وعن كيفية انتقال العدوى إليها أكدت إنها أصيبت بفيروس كورونا عن طريق شقيقها وزوجته ثم انتقلت إلى زوجها ونجلها نور ونفت بشكل قاطع أن تكون الإصابة نتيجة مشاركتها في حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي .

وعلقت على ذلك قائلة : ” المهرجان بعيد تماما عن إصابتي ده أنا حتى كنت بحط كحول لكل النجوم اللي جنبي ” .

وتابعت : ” أنا أكتر حد خايفة عليه ماما هي الحمد لله مش مصابة وكلنا دلوقتي بعدنا عنها بس كنا بنتعامل معاها .. يا جماعة والنبي خلوا بالكوا بقى بيجي من غير أعراض لولا حاسة الشم اللي بينتلنا أنا لحد إمبارح معنديش أي أعراض لحد ما جالي صداع جامد أوي مناخيري بتحرقني وزوري وجسمي بس ربنا يستر على ماما ” .

وأضافت صابرين باكية : ” أنا اللي صعبان عليا ولادي كل واحد قاعد في أوضة .. والنبي يا جماعة أبوس إيديكم خلوا بالكم الموضوع مش حلو .. لازم الاجراءات الاحترازية ومحدش يخرج غير للضرورة القصوى غسل الإيد والكحول على طول وهو ربنا كاتبها والحمد لله إحنا راضيين ” .