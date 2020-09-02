بعد تداول أخبارا في الفترة الأخيرة حول ارتباط الفنان المصري ” أحمد فلوكس ” بالإعلامية اللبنانية ” ديالا مكي ” كشفت مجلة ” لها ” من مصادر لها عن عودة فلوكس إلى زوجته الأولة والدة إبنه الوحيد ” سيف ” .

وأشارت إلى أن قرار العودة جاء بناءا على رغبة الطرفين اللذان لم تنقطع علاقة الود بينهما حتى بعد الانفصال خاصة في ظل وجود نجلهما .

وأوضحت المصادر أن زوجة فلوكس السابقة وإبنهما انتقلا للعيش في مصر بعد فترة من إقامتهما في دبي .. وكان أحمد فلوكس على إتصال دائم بهما إلى أن قررا العودة إلى بعضهما البعض .

فيما قال ” خالد شاهين ” المسئول الإعلامي لأحمد فلوكس في تصريحات صحفية له أن خبر ارتباطه بديالا مكي ما هو إلا مجرد شائعة .. وأكد على عودته لزوجته الأولى وتدعى ” رابيا ” .