تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة السورية ” أصالة ” مع أحد المعجبين العراقيين والذي اعتبره المتابعون وفقا لما دار به تأكيدا من جانبها على خبر زواجها من الشاعر العراقي ” فائق حسن ” ومدير أعمال الفنان ” ماجد المهندس ” .

حيث ظهرت أصالة في الفيديو إلى جانب معجب عراقي طلب منها التقاط صورة تذكارية منها وعلق قائلا : ” صرت كنتنا ” أي على علاقة نسب بالجمهور العراقي .. لترد أصالة عليه مؤكدة على ذلك وتقول : ” صرت كنتكم ” .

يذكر أن الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” كانت قد أعلنت في الساعات الماضية عن خبر زواج أصالة من ” فائق حسن ” عبر حسابها على إنستجرام فنشرت صورا تجمعهما وكتبت في تعليقها عليها : ” زواج الفنانة أصالة نصري من الشاعر العراقي فائق حسن مدير أعمال ماجد المهندس .. ألف مبروك الزواج للمرة الثالثة ” .