بعد إعلان رئيس الوزراء تعليق سداد الديون… اليسا: “مبروك للبنان إعلانو دولة فاشلة”

علقت الفنانة اللبنانة إليسا الحكومة اللبنانية على إعلان حسان دياب رئيس وزراء لبنان، تعليق سداد الديون واصفة ذلك بمثابة اعلان لبنان دولة فاشلة.

وقالت إليسا في تغريدة عبر حسابها الرسمى على تويتر: “هيدي نتيجة 30 سنة فساد وسرقة ونرجع ننتخب ذات الناس كل ما يخوفونا بالطائفية والجوع. هيدي نتيجة اللي بيخوفونا من الثورة وبيقولولنا ما تحكو لأنو ما لازم، مبروك للبنان إعلانو دولة فاشلة بذات السنة اللي عم يحتفل بمئويتو. شو حزينة عا هالبلد”.

هيدي نتيجة ٣٠ سنة فساد وسرقة ونرجع ننتخب ذات الناس كل ما يخوفونا بالطائفية والجوع. هيدي نتيجة اللي بيخوفونا من الثورة وبيقولولنا ما تحكو لأنو ما لازم. مبروك للبنان إعلانو دولة فاشلة بذات السنة اللي عم يحتفل بمئويتو. شو حزينة عا هالبلد — Elissa (@elissakh) March 7, 2020

وكان رئيس الحكومة حسان دياب، قال إن بلاده يواجه استحقاقًا كبيرًا تبلغ قيمته نحو 4.6 مليار دولار من سندات اليوروبوند، وفوائدها فى عام 2020، وتستحق الدفعة الأولى منها يوم 9 مارس، أي بعد يومين.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفى، أن احتياطيات بلاده من العمولات الصعبة قد بلغ مستوى حرج وخطير مما يدفعها لتعليق وعدم دفع استحقاقات اليوروبوند يوم 9 مارس، لضرورة استخدام هذه المبالغ في تأمين الحاجات الأساسية للشعب اللبناني.