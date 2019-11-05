بعد إعلان نيته الإتجاه للإغراء.. شقيق أحمد فهمي يدعمه بصورة لهما من دون ملابس

مازح الممثل المصري كريم فهمي المتابعين عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بإعلانه عن دعمه لشقيقه الممثل المصري أحمد فهمي الذي كان أعلن مؤخراً نيته الإتجاه للإغراء.
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بما ان احمد عايز يتجه للإغراء فا انا بساعده 😂😂😂 ، احمد ايام ما كان حمدي الميرغني
ونشر كريم عبر صفحته صورة تجمعه بشقيقه أحمد من طفولتهما وهما يستحمان سويا، وعلق عليها قائلاً: “بما ان احمد عايز يتجه للإغراء فا انا بساعده”.
من ناحية أخرى، انتهى كريم فهمي من تصوير فيلم”ديدو” مع بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو وغيرهم وهو من سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.