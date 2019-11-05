بعد إعلان نيته الإتجاه للإغراء.. شقيق أحمد فهمي يدعمه بصورة لهما من دون ملابس

مازح الممثل المصري ​كريم فهمي​ المتابعين عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بإعلانه عن دعمه لشقيقه الممثل المصري ​أحمد فهمي​ الذي كان أعلن مؤخراً نيته الإتجاه للإغراء.



ونشر كريم عبر صفحته صورة تجمعه بشقيقه أحمد من طفولتهما وهما يستحمان سويا، وعلق عليها قائلاً: “بما ان احمد عايز يتجه للإغراء فا انا بساعده”.

من ناحية أخرى، انتهى كريم فهمي من تصوير فيلم”ديدو” مع بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي ‏وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو وغيرهم وهو من سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح‎.