بعد إلغاء رخصة الطيار.. محمد رمضان يتسبب بإستقالة رئيس شركة طيران

تتواصل التحقيقات في موضوع الفيديو الذي نشره الممثل المصري ​محمد رمضان​ وبدا فيه يقود الطائرة التي كانت تحلق به من مصر الى العاصمة السعودية الرياض.

فعلى الرغم من نفى رمضان أن يكون قاد الطائرة، والبيان الذي اصدرته وزارة الطيران المدني في مصر واعلنت فيه إلغاء رخصة الطيران الخاصة بالطيار الذي قاد الطائرة التي حلّقت برمضان، فإن تطور جديد حدث في القضية تمثل بتقدم الطيار رشدى زكريا، رئيس مجلس إدارة شركة “سمارت” للطيران، استقالته، خلال لقاءه مع وزير الطيران المدني في مصر يونس المصري، وذلك على خلفية قضية رمضان.