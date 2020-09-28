أعلن نجم مواقع التواصل الإيراني شهاب مرتضى غفوري، الشهير بين الجمهور بـ“ملح الإنستغرام”، عودة الإعلامي الإماراتي ​أحمد خميس​ وزوجته الفنانة ​مشاعل الشحي​، لبعضهما البعض مجددًا بعد إنفصال دام شهرين.

ونشر شهاب صورة تجمعهما من حفل زفافهما السابق مؤكدًا فيها أنهما عادا إلى بعضهما بالفعل دون أن يُعلنا الأمر واكتفى بالتعليق : ”أبشركم رجعوا حق بعض بس ما أعلنوا“.

وكان أحمد خميس ومشاعل الشحي قد أشارا خلال فترة الانفصال، الى انهما يرغبان في العودة لبعضهما مجددًا، حتى جاء أول تعليق لأحمد خميس على صورة لمشاعل الشحي قبل ساعات والتي فسرها المتابعين على أنهما عادا بالفعل.

من ناحية ثانية اعتبرت هذه الصلحة سبباً للهجوم على هذا الثنائي فقال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي انهما اختلقا خبر الانفصال لجذب الاضواء فقط.







