حملة تضامن كبيرة مع دنيا بطمة على السوشيال ميديا انطلقت بعد لحظة دخولها السجن من قبل المتابعين والزملاء تحت عنوان “كلنا دنيا بطمة”.

ويبدو أن المسؤول عن صفحة دينا يتفاعل مع الحملة التي أطلقها المتابعين، وكان أول بوست على الصفحة الرسمية لـ بطمة عبر إنستجرام بعد السجن استكمالاً لتلك الحملة الداعمة، حيث تم نشر صورة لـ دنيا وكتب عليها دعاء من أجل الفرج و هاشتاغ “كلنا دنيا بطمة”.

أول منشور على صفحة دنيا بطمة بعد إيداعها السجن

وكتب في البوست “اللهم لا رب لي سواك اسألك حاجتي ولا قادر على قضاء حاجتي الا انت ففرج عن اختي وانصرها واستجب لدعائي انك انت القريب المجيب لا حول ولا قوة الا بك حسبي الله ونعم الوكيل”.

تفاعل المتابعين بحماس مع البوست وكتبوا العبارات الداعمة لـ دنيا، وتمنوا لها الفرج القريب والعودة لـ عائلتها وأولادها.

رسالة سعد لمجرد لـ دنيا بطمة “الله يفرج همك اختي”

قبل يومين أيضاً شارك سعد لمجرد صورة لـ دنية بطمة على ستوري إنستجرام، وكتب عليها قائلاً: “الله يفرج همك أختي دينا” ووضع قلب أبيض.

توقيف دنيا بطمة بالدار البيضاء من قبل الشرطة القضائية

وكان مصدر قضائي قد أفاد لجريدة “هسبريس” قبل أيام، أنه تم توقيف دنيا بطمة في أحد أحياء مدينة الدار البيضاء، وذلك في تطورات جديدة على قضية دنيا بطمة بما يتعلق بحساب حمزة مون بيبي.

وبين المصدر أن الشرطة القضائية بمراكش انتقلت إلى مدينة الدار البيضاء لتوقيف دنيا من أجل تنفيذ العقوبة الحبسية النافذة الصادرة في حقها.

يذكر أن المحكمة الابتدائية بمراكش أصدرت عام 2020 حكمًا بالسجن النافذ 8 أشهر في حق دنيا بطمة، قبل أن تصدر المحكمة الاستئنافية حكمها بإضافة 4 أشهر نافذة ليصبح المجموع سنة كاملة.

ورفضت غرفة الجنايات بمحكمة النقض بالرباط، طلب النقض الذي قدمه فريق دفاع دنيا بطمة للطعن في حكم السجن سنة نافذة وغرامة في قضيتها المتعلقة بقضية “حمزة مون بيبي” التي هزت الرأي العام المغربي أواخر سنة 2019.

قضية “حمزة مون بيبي”

قضية حساب “حمزة مون بيبي” مستمرة منذ فترة في المحاكم المغربية، بعدما ثبت ابتزازه لعدد من النجوم.

واستهدف الحساب الفاضح ضحايا كثر من الأفراد والعامة إذ هاجم عدد من المشاهير المغاربة منهم رجاء وعمر بلمير، أحمد شوقي، نورا فتحي، ابتسام تسكت، طاهرة، سعيدة شرف، الطبيب المثير للجدل دوك صمد ولاننسى كذلك استهدافه لرجال قضاء وأصحاب الملاهي ورجال أعمال لهدف ابتزازهم. ليس هذا فقط بل قام بابتزاز رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان محمد مديمي، والذي قال أن أحد المسثتمرين في المدينة مات بسكتة قلبية نتيجة للابتزاز الذي تعرض له من طرف “حمزة مون بيبي”.

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