تضامن رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الممثلة السورية دانا جبر التي تعرضت لعملية ابتزاز تتعلق بنشر صور جريئة لها على موقع “إنستغرام” من قبل شخص مجهول بحسب ما قالت الفنانة السورية.

ورفض الكثيرون من النشطاء والجمعيات النسوية والمغردون حملة الابتزاز التي تعرضت لها الممثلة السورية.

وكانت جبر علقت على نشر صورها الجريئة قائلة:

“تؤكد الفنانة دانا جبر من خلال مكتبها الإعلامي أنها تتعرض لحملة تشويه شرسة لسمعتها من قِبل شخص مجهول، في محاولة ابتزاز واضحة للنيل من سمعتها ونجوميتها دون أن يحدد مطلب واضح وراء فعلته.











ويؤكد المكتب الاعلامي الخاص بها أن ما يتم نشره من صور خاصة بها، هي صور قديمة جداً وصور شخصية بحتة غير معدة للتداول أو النشر وبعضها تعرض لتشويه وتركيب وتعديل بقصد الإساءة” .

وتفاعل بعض المغردين من خلال نشر وسوم (#متضامنونمعداناجبر) و (#الفضيحةللمبتز) تعبيرا عن دعمهم لها ومطالبين بمحاسبة المسؤولين.

https://twitter.com/mhmd44623526/status/1299460348685234178/photo/1



من جهة ثانية تحدث مغردون على ضرورة الحفاظ على خصوصية النساء بشكل عام، وأكد آخرون، منهم صفحة “نسويات سوريات”، بأن “الصورة الخاصة ليست جريمة.. لكن السرقة والابتزاز هم الجريمة”، مشددين على أهمية “تجريم اختراق الخصوصية”.

واستنكر بعض الرواد نشر صور الممثلة عبر مواقع التواصل واصفين هذا الفعل بالـ “سقوط الأخلاقي”.

يذكر أن دانا تنتسب لعائلة فنية عريقة فهي حفيدة الفنان محمود جبر شقيق الفنان ناجي جبر، والفنانة هيفاء واصف شقيقة الفنانة القديرة منى واصف، وابنة شقيقة كل من النجمتين ليلى جبر والفنانة مرح جبر.