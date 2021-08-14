واجهت الفنانة ” إيمي سالم ” هجوما وانتقادات خلال الساعات الماضية من جانب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اتهموها بتعمد إثارة الجدل والبحث عن تصدر التريند .

وذلك بعد خروجها بتصريحات لها كشفت من خلالها عن تعدي المخرج ” محمد سامي ” عليها خلال تواجدهما في حفل زفاف الفنانة ” نيللي كريم ” واصفة إياه بأنه لا يتحلى بالأخلاق .

وعلقت إيمي سالم على الانتقادات التي طالتها في منشور لها من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على إنستجرام جاء فيه : ” الناس التافهة اللي بتقول إني بدور على تريند .. بس يا هايف منك له تريند إيه مع واحد غايب عنه أ ب أخلاق ” .

وتابعت : ” تريند إيه وأنا أصلًا مش باقية على أي حاجة مؤقتة في حياتي .. دا أنا اخترت أروح لندن من سنة عشان أبعد عن السواد والهيافة والنميمة والإحداث وسعوا مدارك التفكير الضيق دا شوية .. كفاية هبل وفراغ ” .

وعن نصيحة بعض المتابعين لها باللجوء إلى المجلس القومي للمرأة وإتخاذ الإجراءات اللازمة قالت إيمي سالم في منشور آخر : ” الناس اللي بتقولي أروح لحقوق المرأة وما يلزم من إجراءات رسمية فأنا مش هكبر الموضوع أكثر ما هو كبر لأسباب كثيرة ” .

وأضافت : ” وأنا في يوم من الأيام كنت قريبة جدًا لأفراد عائلته وأكرر كنت والواضح إنه امبارح دفع لبعض اللجان .. نظرتي للحياة اتغيرت كتير .. أكرر شكري لكل من ساندني بكلماته اللي فعلًا هداني وبسطني إنكم شايفني من هذا المنظور ” .