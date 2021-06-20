خرج الفنان ” محمد رمضان ” في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على ” إنستجرام ” للرد وكشف حقيقة ما أثير حوله مؤخرا باتهامه بالإساءة إلى الفنانة ” سميرة عبد العزيز ” .

حيث قالت سميرة عبد العزيز في تصريحات لها بأن محمد رمضان كان قد وصفها ب ” الشحاتة ” بسبب رفضها أداء دور والدته في أحد الأعمال الفنية .

وتحدث محمد رمضان بالفيديو في التعليق الأول حول هذا الأمر قائلا : ” حق الرد في قصة الأستاذة سميرة عبد العزيز .. الكلام اللي قالته الأستاذة لم يحدث على الإطلاق وعمري ما كلمت حد أكبر مني بالطريقة اللي الأستاذة قالتها دي ” .

وتابع : ” وأني أكلمها وأقول أجرها كام وشحاتة أنا عمري ما اتكلمت مع حد أكبر مني بالأسلوب ده وعمري في حياتي ما اتكلمت في التفاصيل دي ” .

وأضاف محمد رمضان : ” أكتر شيء أسعدني إني من قبل ما أعمل التكذيب ده وجمهوري مصدقش دي أكتر حاجة أسعدتني جدا .. ده توضيح ومنتظر رأيكم في أغنية (ثابت) .. ثقة في الله نجاح دايما وربنا يكفينا شر كل حاجة وحشة ” .

وكتب في تعليقه على المقطع : ” حق الرد على كلام الأستاذة سميرة عبد العزيز مع كامل احترامي وتقديري لها .. محمد رمضان .. ثقة في الله نجاح ” .