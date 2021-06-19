علق الفنان ” تميم يونس ” على الاتهامات التي وجهت له من جانب زوجته السابقة ” ندى عادل ” والتي اتهمته فيها ب ” الاغتصاب الزوجي ” .

وأكد تميم يونس في مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري على أن هذا الأمر لم يحدث .

فقال : ” ردا على الحاجات اللى بتسمعوها وبتتكب في الجرايد والصحف ده محصلش وعمره ما يحصل .. وأنا أول مرة أسمع عن حاجة زي كده زيي زيكم وعائلتي أول مرة تسمع عن حاجة زي كده ” .

وأشار تميم يونس إلى أنه لن يتخذ أي إجراء قانوني إلا في حال مقاضاته وأن توجه له تهمة واضحة .

وأضاف : ” مش هعمل أي حاجة تانية .. مش هكرر الأخطاء اللي أنا بقع فيها والناس بتستفزني عشان أقع فيها .. بس كده ” .

يذكر أن ندى عادل كانت قد خرجت بفيديو خلال الساعات الماضية وهي تبكي كاشفة عن تعرضها للاغتصاب الزوجي من جانب طليقها تميم يونس أثناء فترة زواجهما وأنها تجنبت التحدث في هذا الأمر لمدة عام كامل إلى أن واجهته .. وطالبت بتوافر قانون في مصر لحماية الزوجة وتجريم الاغتصاب الزوجي .