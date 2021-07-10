ترددت خلال الساعات القليلة الماضية أخبارا واتهامات ضد الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” حول قيامها بتعذيب خادمتها الفلبينية وذلك بعد نشر صفحة غير موثقة تدعي اهتمامها بحقوق المرأة لرسائل ووثائق وصلت إليها من البعض تفيد بحدوث ذلك .

وهو الأمر الذي دفع زوج ياسمين عبد العزيز الفنان ” أحمد العوضي ” إلى الخروج للرد على تلك الاتهامات في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” مشيرا إلى أن زوجته تتعرض إلى حملات تشويه .

فكتب أحمد العوضي في منشوره : ” طبعا حملة التشويه ضد ياسمين معروفة ومعروف مين وراها وأنا لحد دلوقتي ساكت احتراما للجمهور المحترم لكن زوجتي خط أحمر وده لكل من يتعمد تشويه ياسمين أمام المجتمع ” .

وتابع : ” عدم ردي على كل التجاوزات هو احتراما للجمهور المحترم وإعمالا لقول سيدنا عمر (أميتوا الباطل بالسكوت عنه) .. وإعمالا لقول الإمام الشافعي (إذا خاطبك السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت) ” .

وأضاف العوضي : ” حملات التشويه المدفوعة والمستمرة ضدي أنا وياسمين ما هي إلا محاولات بائسة لن تجدي نفعا .. أنا لن أتجاوز احتراما للجميع ورجائي لمن تسول له نفسه تشويه صورة ياسمين الهدوء والراحة ” .

واستكمل : ” رجاءً نبطل اللجان واللجان المضادة .. والأفضل توفير كل هذا المال لأعمال الخير فمن الأفضل أن لا نتجاوز احتراما للهيبة واحتراما للجمهور العزيز .. شكرا للجمهور المحترم الواعي المثقف ” .

واختتم الفنان أحمد العوضي حديثه قائلا : ” إذا استمرت هذه الحملة سوف أكشف الكثير والكثير .. إلى زوجتي الحبيبة أنا مساند لكي في كل المحن .. لكي مني كل الحب والتقدير والاحترام ” .