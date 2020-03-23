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بعد اثارتها الجدل برقصة الكورونا.. نرمين صفر: “أمي تشجعني تعرفني مقربعة واحب الشطيح”

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الراقصة التونسية نرمين صفر

الراقصة التونسية نرمين صفر

حلت الراقصة التونسية نرمين صفر ضيفة على الإعلامي سمير الوافي في برنامج “وحش الشاشة” على قناة “التاسعة” وذلك بعد اثارتها الجدل بوصلات الرقص التي تقدمها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدثت نرمين صفر، خلال الحلقة، عن ظهور والدتها في احد الفيديوهات قائلة “أمي تشجعني تعرفني احب الشطيح وتعرفني مقربعة”.

وعن استعراض مفاتنها في الرقص، قالت نرمين صفر: “الله جميل يحب الجمال بوش تحبني اشطح البس حجاب مع احترامي للمحجبات البس لبسة استعراضية تريحني”.

كانت نيرمن صفر قد بدأت في بث “رقصة الكورونا” كما اسمتها من يوم 15 مارس، وكل يوم تقوم ببث مباشر جديد مع رقصة ‏جديدة‎.‎

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