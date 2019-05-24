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بعد اثارتها الجدل بمشاهدها الجريئة في “ماذا لو”.. كيف علقت روان مهدي؟

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روان مهدي

روان مهدي

ردت الفنانة العراقية روان مهدي على الانتقادات التي وجهت لها مؤخرا بسبب مشاهدها التي وصفت بالجريئة في مسلسل “ماذا لو”.

وقالت روان مهدي، في مقابلة مع برنامج “mbc trending”، انها تحترم رأي الكل وتابعت “لكل واحد قناعاته ومبادئه في الحياة ولكن كل شي في الانسان يتغير قلبه يتغير مشاعره تتغير مع الظروف ومع الحياة”.

واضافت روان المهدي انها لا تقصد اثارة الجدل مبررة مشاهدها مع الفنان منذر رياحنة بالقول: “هذا كاركتير والقصة هكذا”.

واستغربت روان مهدي كل هذا الجدل قائلة “وش في غلط بالمشاهد ما كان في شي خارج عن المألوف والمسلسل يعتبر عربي عندنا نجم عربي وانا ممثلة اعتبر عربية”.

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