احتفلت الفنانة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​ بمناسبة تخرج ابنتها “ياسمين حلاوة” من المدرسة. وشاركت متابعيها بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي من حفل تخرج ابنتها الذي أقيم في منطقة أهرامات الجيزة.

وعلقت ياسمين عبد العزيز على الفيديو معبرة عن فرحتها قائلة: “بنتي وأختي وصحبتي اتخرجت ربنا يحفظها ويحفظهم كلهم ويحفظ ولادكم يارب”

.وحافظت ياسمين على تصوير الفيديو عن بعد حتى لا تُظهر وجه ابنتها، كما نشرت صورة ظهرت فيها وهي تحتضنها ولكن ظهرت فيها ابنتها من الخلف فقط.

ياسمين حلاوة تخطف الانظار

وكانت ياسمين حلاوة، ابنة ياسمين عبد العزيز، قد خطفت الانظار بعد تداول اول صور لها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان كانت والدتها تحرص على إبقائها بعيدة عن الاعلام حيث ظهر ان ياسمين الصغيرة اكتسبت الكثير من ملامح والدها ولا تشبه امها كثيرا.

يذكر ان ياسمين عبدالعزيز كانت قد تزوجت في عام 2001 من رجل الأعمال محمد نبيل حلاوة وأنجبا ياسمين وسيف الدين إلا أنهما انفصلا في بداية عام 2018 وفي مطلع مارس 2020 أعلنت عن علاقة عاطفية تجمعها مع الممثل أحمد العوضي.

كواليس انفصال ياسمين عبد العزيز عن محمد حلاوة

وكانت قد كشفت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز لأول مرة، كواليس انفصالها عن رجل الأعمال محمد حلاوة، والضجة التي حدثت على مواقع التواصل الاجتماعي عقب ذلك.

واوضحت أنها هي من طلبت الطلاق، وزوجها وافق، مشيدة بأخلاقه والعشرة الطيبة بينهما، قائلة: “محمد ده أبو عيالي وراجل محترم جدا ولازم احترمه.. اعرفه من وانا عندي 18 واتحوزنا 17 سنة”.

وتابعت: “مينفعش واحد عشت معاه 17 سنة اطلع اجرّح فيه، ولادي يشوفوا الكلام ده ازاي.. الناس فاكرة إن في بينا تقطيع أنا وهو .. لا خالص علاقتنا زي الفل.. بيكلمني يسأل وأنا برضو وبنضحك ونهزر .. بيحترمني وبحترمه وهو على راسي .. علاقتنا مش جواز بس دي اكبر بكتير دي عشرة عمر”.