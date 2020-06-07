علقت الفنانة اللبنانية اليسا بغضب على الاحداث التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت، امس السبت، والتي تطورت الى مناوشات طائفية واطلاق نار.

وقالت اليسا في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “لك روحوا قسموا بقا و خلصونا، ما بقا تحكونا بالعيش المشترك لانكن عملتوا شرخ كبير و زرعتو الفتنة بين كل اللبنانيين و هيدا جرح ما بيتداوا للاسف ،كلكم انصاف رجال من كبيركم لزغيركن”.

لك روحوا قسموا بقا و خلصونا، ما بقا تحكونا بالعيش المشترك لانكن عملتوا شرخ كبير و زرعتو الفتنة بين كل اللبنانيين و هيدا جرح ما بيتداوا للاسف ،كلكم انصاف رجال من كبيركم لزغيركن #يا_عيب_الشوم — Elissa (@elissakh) June 6, 2020

وكانت اليسا قد كتبت قبل ذلك: “كلن جوعانين. كلن بيقبضو نص معاش باللبناني. كلن ما معن يعلمو ويطعمو ولادن. كلن خايفين شو بدو يصير بكرا. كلن مرعوبين من المجاعة. طيب لمصلحة مين اللي عم يصير بهالحالة؟ هالبربرية بتصلح الوضع أو بترد الدولار ١٥٠٠؟”.

كلن جوعانين. كلن بيقبضو نص معاش باللبناني. كلن ما معن يعلمو ويطعمو ولادن. كلن خايفين شو بدو يصير بكرا. كلن مرعوبين من المجاعة. طيب لمصلحة مين اللي عم يصير بهالحالة؟ هالبربرية بتصلح الوضع أو بترد الدولار ١٥٠٠؟ — Elissa (@elissakh) June 6, 2020

يذكر ان حوادث أمنية واشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة شهدتها بعض مناطق بيروت مع عودة التحركات الاحتجاجية إلى الشارع وسط أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة يمر بها البلد.