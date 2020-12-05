انتشرت شائعات وأخبار الفترة الماضية عن ارتباط الداعية المصري معز مسعود بالفنانة حلا شيحة، التى عادت إلى التمثيل مؤخرا بعد خلعها النقاب وطلاقها من زوجها. وفى حال إتمام زواجهما يكون معز مسعود ارتبط بـ4 فتيات رسميا.

فى عام 2003 تزوج معز للمرة الأولى من سارة ملكة جمال الجامعة الأمريكية، وكان وقتها شابا يشرب الخمور ويقضى ليال مع أصدقائه ويصاحب الفتيات دون التزام بارتباط رسمى ولا تفكير فى الزواج، ولكن مات بعض أصدقائه بسبب تعاطى المخدرات ما غير كثيرا من نمط حياته.

وفي عام 2017 تزوج بسنت نور الدين المرشدة السياحية، ولكن لم يستمر الزواج إلا 6 أشهر فقط بسبب اختلاف فى الآراء وعلمها بعدم طلاقه لزوجته الأولى على الرغم من تأكيده لها أنه تركها.

وفى عام 2019،تزوج معز مسعود من الفنانة شيرى عادل، ولكن تطلقا بعد فترة قصيرة من الزواج. وخلال الأيام الماضية حدثت واقعة أكدت لدى كثيرين وجود علاقة بين الداعية والنجمة الشابة، فقد أهدى معز عبر حسابه بموقع “إنستجرام” أغنية لحلا شيحة بصوته بعنوان “المقاتل” باللغة الإنجليزية، وقال “لقد سجلت أغنيتى التى كتبتها عام 2007 وهى إهداء لكى يا فتاة.. رحلتنا واحدة بعيدون عن الجميع الآن”.