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بعد اشاعة وفاته.. التعليق الأول لإيمان البحر درويش ‎

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ابنة إيمان البحر درويش تنشر أول صورة لوالدها بالمستشفى.. وتعلق: كفاية تشكيك

ابنة إيمان البحر درويش تنشر أول صورة لوالدها بالمستشفى.. وتعلق: كفاية تشكيك

طمأن الفنان المصري ​إيمان البحر درويش​ متابعيه، قائلاً إن حالته الصحية أصبحت مستقرة حاليا، بعد إجرائه أكثر من عملية جراحية، موضحا أنه يخضع في الوقت الحالي للعلاج الطبيعي.

وبحسب أحد البرامج على قناة “إل تي سي”، أعرب درويش عن دهشته الشديدة لانتشار والترويج لشائعة وفاته، مضيفًا أنه الآن يخضع للعلاج الطبيعي، بعد تجازوه مرحلة الخطورة، وبعد إجرائه عمليتين جراحيتين واستقرار حالته الصحية.

وكان درويش قد أصيب بأزمة قلبية مفاجئة، ودخل على إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات، وإنتشرت بعد ذلك الشائعات عن وفاته، وهو ما أغضب درويش الكبير وأسرته

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