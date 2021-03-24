كشفت الإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي عن تطورات حالتها الصحية، موضحة أنها ستخضع لأربعة أنواع من الأشعة المغناطيسية لمعرفة ما إذا كان النزيف الموجود عندها داخل العمود الفقري قد توقف أم لا، مشيرة إلى أن نتيجة هذه الأشعة ستحسم مصير خضوعها لعملية جراحية ثانية.

وشاركت مشاعل متابعيها على السوشال ميديا استعداداتها للخضوع لهذه الأشعة من داخل المستشفى، من خلال حسابها الرسمي على موقع ”إنستغرام“.

وقالت: ”اليوم عندي مراجعة عشان يشوفون إذا النزيف في ظهري توقف أم لا بعد العملية.. رجعت اليوم المستشفى عندي 4 أنواع من الأشعة المغناطيسية.. إن شاء الله يا رب باكر الدكتور يبشرني“.

وأضافت: ”إن شاء الله نتائج الأشعة تكون باكر تمام حتى لا أرجع أسوي عملية تانية يا رب.. لأني صدق عانيت وايد هالفترة.. بخبركم بكل شيء قريبا.. لكن إعطوني وقت“.

وكانت مشاعل الشحي أعلنت منذ أسبوع مغادرتها المستشفى، بعد تماثلها للشفاء من نزيف بالعمود الفقري، وخضوعها لعمليتين جراحيتين.

ونشرت الشحي عبر صفحتها في تطبيق ”سناب شات“ فيديو لها أثناء استعدادها لمغادرة المستشفى، معربة عن سعادتها البالغة بعودتها لمنزلها، بعد قضائها أكثر من أسبوعين في المستشفى.

وقالت الشحي إنها ستكمل علاجها في المنزل؛ لأنها ما زالت تحتاج إلى جلسات علاج طبيعي ووظيفي، وستتوجه من فترة لأخرى إلى المستشفى للاطمئنان على صحتها. لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي