شنت الفنانة ” نسرين إمام ” هجوما على الفنانة السورية ” أصالة ” على خلفية تقديم الأخيرة اعتذارا للفنانة المصرية ” أنغام ” وإعلان الصلح بعد خلافات دارت بينهما في الفترة الأخيرة .

فنشرت نسرين إمام منشورا لها من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على موقع إنستجرام والتي وصفت فيه أصالة بالممثلة والشخصية المتناقضة في مواقفها وأنها تكيل الأمور بمكيالين حسب مصالحها الشخصية .

فقالت : ” في يوم من الأيام سيدة فاضلة ادعت الفضيلة واليوم السيدة الفاضلة أشبه ب !! وأهانت الناس بالافتراء هيا واللى حواليها عجبت لك يا زمن .. وتعتذر لمصالحها الشخصية .. يا لكي من ممثلة بارعة وقوية شابوه يا سيدتي الفاضلة ” .

وتابعت في منشور آخر : ” ثمة أشخاص يعيشون بيننا نختبر كل يوم تناقضا كبيرا في شخصياتهم يعبرون عن مواقفهم اتجاه قضية ما مقابل مواقف أخري على النقيض تماما في أمور متشابهة ” .

وأضافت نسرين إمام : ” لا يثبتون علي مبدأ معين في تعاطيهم مع الأشياء بل آرائهم متقلبة وتصرفاتهم بعيدة كل البعد عما يؤمنون به ويتحدثون عنه أمام الجميع .. ينتقدون غيرهم ويقومون هم بذات الأفعال حقا حديثتهم شئ وحقيقتهم شئ آخر ” .