أبدت المطربة بوسي أسفها على حديثها بشكل إيجابي عن طليقها هشام ربيع، أثناء استضافتها في حلقة من برنامج العرافة الذي تقدمه المذيعة بسمة وهبة طوال أيام شهر رمضان 2024 الكريم.

رد بوسي على تصريحات طليقها هشام ربيع

وأرسلت بوسي رسالة عتاب صوتية إلى بسمة وهبة نشرتها الأخيرة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، قالت فيها: “شفتي يا بسمة اللي قعدتي تدافعي عنه وقعدتي قوليله بحبك واتكلمت عليه كلام كويس، أنا ندمانة إن قلت الكلمة دي وسمعت كلامك، مكانش ينفع أقول الكلمة دي، شوفي طالع بيقول إيه عليا وبيتكلم في سيرتي وعرضي وشرفي، مع إن من ساعة ما حصلت المشاكل عمر ما جبت سيرته بكلمة وحشة ولا قلت عليه كلمة وحشة، ولا خضت في شرفه ولا في عرضه”.

وتابعت “أنا عمري ما أعمل كده عشان دي تربيتي وأخلاقي، ده الفرق بين تربية شارع الهرم والكباريهات وتربية ابن الناس وابن الأصول اللي بيفهم في الأصول الفلاح، اللي عنده بنات واخوات، معملش حساب للكلام ده، مكنتش متخيلة إن الشهرة شغلاه على قفا الست اللي كانت مراته في يوم من الأيام، واللي كانت بتنام جنبه على سرير واحد وبياكلوا مع بعض عيش وملح”.

وأعربت بوسي عن صدمتها من تصريحات هشام ضدها عقب عرض الحلقة، مضيفة “أنا مصدومة ومعنديش كلام أقوله، بجد مش عارفة أقول إيه والمشكلة أن يوم التصوير بعد الحلقة جه واتعشى معايا وعلاقتنا كويسة جدا، بس مكنتش متخيلة إن بعد الكلام الكويس وإني بدافع عنه واطلعه مظلوم وبريء يبقى ده جزائي، ويتقال كلام زي ده في شرفي وفي عرضي، مش قادرة أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل، مش عامل حساب للشهر الفضيل وإنه بيعمل عمرة وفي الكعبة، وبيتكلم عن مراته اللي كانت شرفه وعرضه وأنا اللي هنا ومبعملش عمرة عمري ما جبت سيرته بشكل وحش، وبقول عليه كل خير وأنا فعلا غلطانة اني قلت أي كلمة حلوة، وبيتكلم عن الرجولة والأخلاق حسبي الله ونعم الوكيل”.

حديث بوسي عن هشام ربيع

وكانت قد حلت المطربة الشعبية بوسي ضيفة مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة “برنامج العرافة” على قناة “النهار”، وأدلت بوسي ببعض التصريحات التي أثارت الجدل بشكل واسع، بخصوص طليقها رجل الأعمال هشام ربيع.

وتحدثت الفنانة بوسي، عن كواليس دخول هشام ربيع السجن مؤكدةً: أنه دخل السجن حتى يحميها من بعض من أسمتهم بـ”العصابة”، الذين كانوا يريدون إلحاق الشر والضرر بها، معقبة: “انفصلنا لأن فيه ناس كتير مش حابين وجودنا مع بعض، للأسف العصابة دي كانوا بيستغلوني 10 سنين وكانوا بياخدوا فلوسي، والراجل ده اتحبس بسببي”.

وأضافت: “دخل السجن عشان يدافع عن مراته اللي هي شرفه وعرضه، وهي دي الرجولة وتعظيم سلام له، الله يسامح اللي كانوا السبب ووصلوا له كلام مش مظبوط خلوه يقول إني موقفتش جنبه، وهو زي أي راجل، وللأسف الكلام ده جه من المقربين، وعمري ما هسيبه ولسه بحبه”.

مشاجرة بوسي وهشام ربيع

يُذكر أنه وقع شجار بين بوسي ورجل الأعمال هشام ربيع في إحدى فنادق منطقة التجمع الخامس، في شهر ديسمبر الماضي، وأشار هشام ربيع خلال تصريحات سابقة مؤخرًا، إلى أنه كان موجودًا في الفندق للاحتفال بعيد ميلاده برفقة أصدقائه، وتفاجأ بوجود بوسي في نفس الفندق من أجل عملها، قائلًا: مسلمتش عليها وقولتلها كنت متخيل إنك هتطلعي أجدع وتسألي عليّا، ردت قالتلي لا أنا بسأل عليك، مضيفًا: من هنا زاد النقاش بيننا.

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