أحتفلت الأسبوع الماضي الفنانة تيسير فهمي بعيد ميلادها الـ 66 الموافق 18 مايو، وهى احدى النجمات المصريات، والتى قدمت عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية الجيدة ولكن قررت الاعتزال بعد اندلاع 25 يناير عام 2011 وتحولت إلى العمل السياسى.

وبمناسبة عيد ميلادها تداول عدد من الحسابات الفنّية النشطة علي السوشيال ميديا، عدة صور للفنانة المعتزلة تيسير فهمي، شهدت أحدث ظهور لها بعد سنوات طويلة من الأختفاء بعيدًا عن الأضواء والفن، ويرجع تاريخ تلك الصور إلي العام 2019، حيث التقطت بعضها أثناء زيارتها لأحد الأماكن الأثرية، واستطاعت بإطلالتها المميزة أن تخطف قلوب المتابعين.

وعن حياتها الشخصية؛ فقد تزوجت تيسير فهمى مرتين، الأولى من سمير حجازي الذي لقي مصرعه إثر حادث سير ثم تعرفت علي رجل الأعمال صاحب الجنسية الأمريكية الدكتور أحمد أبو بكر الذي يقيم معها في نفس العمارة. وتم الزواج وقام بتأسيس شركة إنتاج للأعمال الفنّية والذي أنتج لها العديد من اعمالها الناجحة.

وتعرضت «تيسير» للعديد من الشائعات بعد اشتراكها في التنديد بالنظام السابق من خلال ثورة 25 يناير، اتهمت بأنها عميلة أمريكية نظرًا لأنها تحمل الجنسية الأمريكية هي وزوجها، لكنها استمرت في مشاركتها السياسية في أعقاب الثورة وإسقاط النظام السابق من خلال تأسيسها ورئاسة حزب “المساواة والتنمية”.

شاركت «تيسير» في العديد من الأعمال الفنية الناجحة، أبرزها: “السلاح والتوت والنبوت والصعود إلى الهاوية وعشاق تحت العشرين والعوامة 70 والليلة الموعودة والشيطان يقدم حلاً ودسوقي أفندي في المصيف ويمين طلاق وصيد الحيتان.

كما قدمت تيسير فهمي العديد من الأعمال التلفزيونية، أبرزها أبناء ولكن والعقاب وصح النوم ورأفت الهجان وبين القصرين وأماكن في القلب والهاربة، وعمل مسرحي واحد “حضرات السادة العيال”.

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يُذكر أن فنانة المصرية حاصلة على الجنسية الأمريكية، واسمها بالكامل “تيسير حسن محمود فهمي”، ولدت يوم 19 يونيو عام 1955م، تخرجت من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1977م.

ويشار أن تيسير فهمي أعلنت اعتزالها الفن في عام 2013، وذلك في لقاء لها في أحد البرامج، وقررت الاستقرار مع زوجها في أمريكا، وأصبحت تأتى إلى مصر في زيارات قليلة، وهذا ما جعلها تفضل العيش في هدوء.

وقد تسلمت وسام مدينة سياتل عن أفضل ممثلة للجاليات العربية وذلك في عام 2008، وكان مهرجان تاصميت للسينما والنقد الذي اقيم بالمغرب في مدينة بني ملال في الفترة من 26 إلي 30 ابريل 2019، قد كرم الفنانة تيسير فهمي عن مجمل اعمالها .

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة تيسير فهمي، كان مسلسل “بفعل فاعل” قبل حوالي 9 سنوات، وتحديدا عام 2012، من إخراج تيسير عبود، تأليف منى رجب، بطولة تيسير فهمي، ياسر جلال، رجاء الجداوي، طارق لطفي، ميرنا وليد، تامر هجرس.

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