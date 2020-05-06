منذ عدة ساعات اعلنت الفنانة المصريه الشابة “نهي عابدين” أعتزالها الفن نهائيًا، ويبدو أن قرارها سيفتح الباب على مصراعيه أمام زملائها للتفكير في الأعتزال أو علي الأقل الأبتعاد عن عالم الشهره والمال لفترة زمنية معينة.

حيث أيدتها زميلتها الفنانة “نسرين أمين” في هذا القرار وصرحت بإنها تفكرأيضًا في الأعتزال ، وذلك من خلال تعليق على حساب نهى عابدين بموقع “فيسبوك”،حيث قالت: “فهماكي ومعاكي حق وعلى طول عندي نفس التفكير، وأنا شخصيًا بفلتر حاليًا أصدقاء الفيسبوك لهذا السبب والهدف”.

وانهالت التعليقات من روّاد السوشيال ميديا ومحبي الفنانة نسرين أمين تدعوها لترك التفكير في هذا الأمر، وقالوا إنهم يتوقعون لها مستقبلا كبيرا في التجربة الفنية خاصة مع موهبتها الكبيرة وأدوارها المميزة.

يُذكر عن الفنانة نسرين أمين أنها ممثلة مصرية شاركت في عشرات الأعمال الدرامية والسينمائية وتشارك في الموسم الرمضاني الحالي 2020 بمسلسل “لما كنا صغيرين” الذي يعرض على عدد من الشاشات الفضائية. المسلسل من بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوي، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهاني عادل، وكريم ‏قاسم، ومحمود حجازي، ومنة فضالي، وأشرف زكي، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد، من تأليف ‏أيمن سلامة وإخراج محمد على .‎ ‎