حلت الفنانة ” شهيرة ” ضيفة مع الإعلامي المصري ” عمرو الليثي ” في حلقة من برنامجه ” واحد من الناس ” المذاع على قناة الحياة .

وخلال الحلقة كشفت شهيرة عن عزمها العودة إلى التمثيل من جديد بعد سنوات من الاعتزال وإنها بانتظار الدور المناسب بالإضافة إلى انتهاء أزمة فيروس كورونا .

وأشارت شهيرة إلى إنها كانت في السابق ترفض الأعمال التي تعرض عليها لانشغالها مع زوجها الفنان الراحل ” محمود ياسين ” خاصة في السنوات الأخيرة لرعايته في الظروف الصحية التي مر بها .

وأضافت أنها قد تلقت بالفعل عرضا منذ فترة وكان مناسبا لكنها حاليا وفي ظل ظروف كورونا ترفض أي عمل .. معربة عن أمنياتها بأن يعرض عليها سيناريوهات تعبر عن قضايا الناس وهمومهم .

يذكر أن الفنانة شهيرة كانت قد اعتزلت الفن في عام 1992 وارتدت الحجاب ثم عادت من جديد من خلال تقديم البرامج عبر قناة اقرأ عام 1996 .