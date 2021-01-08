علقت الاعلامية الكويتية مي العيدان على خبر زواج زواج الفنانة الكويتية هند البلوشي من المطرب العراقي على يوسف والذي ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

فقد نشرت العيدان صورة للبلوشي مع زوجها مع تأكيد احدى المجلات خبر زواجهما وعلقت كاتبة: “هند البلوشي توكد لمجلة سيدتي زواجها من المغني العراقي علي يوسف قبل خمسة شهور. . . و انا اقول عزائي ل زوجته و ل بنته اللي طلع في احد لقاءاته وقال ان قصة حبهم استمرت عشر سنوات قبل الزواج . . و الجدير بالذكر ان هذي الزواجه الثانيه ل علي يوسف و الزواجه ال ٤ ل هند البلوشي”.

يذكر أن البلوشي قد أعلنت ارتباطهما على طريقتها الخاصة حيث ظهرت وهي تغني مع صديقاتها في قاعة أفراح في أجواء عائلية بسبب مراعاة ظروف فيروس كورونا. وكتبت على الفيديو اسم عريسها “على يوسف” ووضعت صورة الخاتم.

وكانت البلوشي متزوجة من الفنان الكويتي مشاري العوضي، عام 2012، وله منها من الأبناء عبير وجاسم، قبل أن ينفصلا رسميًا العام 2018.

وفي الأشهر الماضية عقد طليق البلوشي الفنان العوضي قرانه على فتاة لم يكشف هويتها، وذلك بعد عامين من انفصاله عن هند البلوشي.

يذكر أن يوسف هو أحد خريجي برنامج المواهب “ذا فويس” عراقي الجنسية، وعرف بانضمامه لفريق عاصي الحلاني والذي قدّم له الدعم لغاية الحلقة الأخيرة. وحضر العديد من الألبومات بمختلف اللهجات، بين اللبنانية والخليجية والعراقي، وكان له انتشار سريع على “السوشيال ميديا”، بسبب التنوع الغنائي، فالجمهور منتشر ومنوع بانتشار الثقافات واللهجات.