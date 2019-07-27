بعد الإعلان عن مرضها.. أصالة نصري تنهي خلافاتها مع إعلامية مشهورة!

وجهت المطربة السورية أصالة دعواتها للإعلامية الكويتية فجر السعيد بالشفاء، بعد مرورها بأزمة حادة عقب إجرائها عملية جراحية في مستشفى خاص بضاحية صباح السالم بالكويت، وتحويلها إلى العناية المركزة في مستشفى مبارك الكبير.

وكتبت اصالة أنها لا تحمل في قلبها لفجر السعيد “سوى الدعاء لرب العالمين”، معلنة بذلك أنها لا تحمل أي ضغينة نحوها بعد خلافات وقعت بينهما طوال الشهرين الماضيين.

وطالبت أصالة متابعيها عبر حسابها على “إنستغرام” بالدعاء لفجر، بالشفاء العاجل، حيث كتبت: “أقسم بمنّ خلقني وخلق منّ أحببتهم جميعًا، أنّي أدعو الله منّ كلّ قلبي أنّ يشفيها ويعافيها، وأرجو منّ كلّ منّ يقرأ كلامي أن يفعل مثلي”.

وأضافت المطربة السورية “لا أحمل لها في قلبي إلّا الدّعاء لربّ العالمين أنّ يُخرجها منّ هذا الضّيق ويعافيها ويعافي كلّ مريض فيّ أيّ أرّض كان ومهما كان فجر السعيد”.

وكانت الإعلامية فجر السعيد قد تعرضت لأزمة صحية حادة الخميس، بعد إجرائها عملية جراحية في مستشفى خاص تسبب بإصابتها بنزيف حاد أُدخلت على إثره العناية المركزة، وفق ما ذكره إعلاميون ونشطاء دعوا لها بالشفاء العاجل.

يُذكر أن عدداً من الخلافات وقع بين أصالة وفجر السعيد خلال الشهرين الماضيين وتحديدًا عندما طلبت أصالة الجنسية المصرية ثم هاجمتها فجر بسبب حصولها على الجنسية البحرينية وتوعدتها بحرب شعواء ثم هدأت الأمور بينهما قليلًا عندما استجابت لها أصالة بحذف فيديو كانت قد نشرته وألمحت فيه فجر السعيد إلى أن أصالة أهانت البحرين.