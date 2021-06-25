داعبت الفنانة إلهام شاهين، وسائل الإعلام المصرية والعربية التي غطّت مجريات حفل افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة في دورته الخامسة التي افتُتحت مساء أمس (الخميس)، حيث ظهرت شاهين خلال الحفل وهي تقبّل عدداً من السيدات والمكرَّمات في الحفل، من بينهن وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم والمخرجة ساندرا نشأت.

وبعد انتقاد بعض الإعلاميين لها بسبب تقبيلها لهنّ، قالت: “متقلقوش أخدنا الفاكسين”.

وكان حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، قد أُقيم بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة،

والسفير كريستيان برغر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والمهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، الى جانب حشد كبير من نجوم وصنّاع السينما.

وفي مستهلّ الحفل، قال السيناريست محمد عبدالخالق رئيس المهرجان: “في البداية أوجّه الشكر لمحافظ أسوان على كل التجديدات التي شهدتها المحافظة وشاهدناها على أرض الواقع هذا العام بأعيننا،

كما أتوجّه بالشكر والتقدير لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم والسفيرة ميرفت التلاوي رئيسة مجلس أمناء المهرجان والدكتورة مايا مرسي رئيسة المركز القومي للمرأة، وكريستيان برغر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر،

كما أشكر كل الضيوف الذين تمكّنوا من دعمنا بحضورهم وسط هذه الإجراءات الاحترازية المكثّفة، ونتمنى أن تحقق دورة هذا العام النجاح الذي يأمله المواطن الأسواني كل عام».