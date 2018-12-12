بعد التغيير الكبير في شكلها.. شاهدوا حلا الترك تعيش حدثاً سعيداً

نشرت الفنانة حلا الترك، عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة لها وهي تعيش حدثاً سعيداً ومميزاً في مسيرتها الفنية.

وظهرت فيها وهي تتسلم جائزة تكريمية من الشيخ دعيج الخليفة الصباح في إطار مهرجان “هلا ديسمبر” الذي يقام في البحرين.

وتعليقاً على ذلك كتبت: “تشرفت بتكريمي (أنا بحريني أنجزت في 2018) من قبل الشيخ دعيج الخليفة حفظه الله، ضمن مهرجان هلا ديسمبر، بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية المجيدة لمملكة البحرين وعيد جلوس جلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة أدامه الله، متمنية لمملكتي الغالية وشعبها الكريم المزيد من التقدم والرخاء”.

وأضافت: “شكراً لعائلتي وأمي حبيبتي والحب العنود الحربي وشركتي”بلاتينوم ريكورد” وإدارة المهرجان. أحبكم وايد ومشكورين”.

ويشار إلى أن الفنانة الشابة أذهلت المتابعين مؤخراً باعتمادها إطلالة جديدة، إذ أضافت إليها العدسات اللاصقة الملونة والشعر باللون الفاتح مع الأطراف الشقراء.