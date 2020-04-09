بعد ظهورها بالحجاب في ليلة النصف من شعبان، عادت سما المصري الى فيديوهاتها المعتادة ونشرت مقطع لوصلة رقص جديدة لها.
وظهرت سما المصري في الفيديو الجديد الذي نشرته على انستغرام وهي ترقص في منزلها بفستان قصير وعلقت كاتبة: “الحاله اشتغلت احيييه… ايوه باه صومنا وفطرنا الحمد لله اهو خدنا شويه حسنات تغفر لنا شويه ذنوب….”.
وكانت سما المصري قد ظهرت بالحجاب وهي تنشد اغنية دينية بمناسبة ليلة النصف من شعبان منذ يومين.
وردت سما المصري على سخرية بعض متابعيها منها بتدوينة على الانستغرام قالت فيها: “قال يعني انا عندي شيزوفرينا وكل شويه بحال…ايوه ياروح امك انا عندي شيزوفرينا انا مريضه ياض منك له ومش بس كده وعندي جرب وباكل في صوابع رجليا بالليل وبامشي علي الحيطه وقت فراغي وباكل خفافيش صاحيه ذي الصينين انت باه ايش حشر امك في الليله دي؟؟ ماتخليك في جحرك لما نروحلك ياروح خالتك ولا تحب اخلي مقام الكلب اعلي من مقامك يانطع منك له؟؟
“
مجنونة
ياشيخ شوفو لها حل شوهت مصر بكلها هذه واحد يسجنها لما تعقل وبعد يزوجها
يقال في الامثال :
أن لم تستحي فأفعل ماشئت
والذي لايخاف الله سبحانه وتعالى يفعل كل شيء
ومن تربيته بهذا الشكل ولايوجد خلفه احد يخشاه او يحسب له حساب
ومن يكون خلفها مسؤول كبير لايبالي بسمعة وطنه الذي شوهته مثل هذه الساقطه
التي تبحث كل مايشوه سمعة المرأة وتشوه سمعة الفن المصري ( والتي لاتمسه بالاساس بصله) ولكن العالم يعتبرها ممثله مصرية بكل أسف
لو بقيت ع مانشأت عليه من يبيعن لحمهن بالرخيص تبقى رخيصه ولكنها عندما تلبس حجاب في يوم وفي اليوم الثاني تستعرض بجسمها بهذا الشكل
اعتبرها بصفه شخصية هي تشوه صورة الاسلام
هذي يجب ع احد المحاميين الذين يخافون الله أن يرفع عليه دعوة قضائية بالتشوية والاساءة الي الاسلام
هذي عار على المحتمع الذي تنتمي اليه
انت حلك ودوائك معايا انا .. ان ودك تتعالجي تواصلي معايا علي الخاص … هاظبطك
هذه شكلها لقيطه مادام ماوراها احد يوقفها عند حدها
شوهد صورة الفن المصري وهي عنه بعيده
انا احب مصر وأهل مصر
لان اخواننا المصريين زي العسل
ناس طيبين وعضماولا اظن ان فيه احد راضي بهذه الشرموطه
هذه من حطب جهنم نستجير بالله
مختله عقليا
اتقي الله يا عالم ربنا انزل غضبه بسبب الأشكال ده والله حرام اتقي الله ما تخافي يجيلك هذا المرض
دي واحدة امها في يوم من الايام كانت رقاصة مصر الآولي هتبقى ايه يعني غير رقاصة زي امها
ان لله وانا اليه راجعون جهل وتخلف الله يصبرنا الله يصبرنا والله الواحد ما هوا عارف شو يعمل بالدنيا هاي حسبنا الله ونعم الوكيل
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