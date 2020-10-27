شكّلت إطلالة الممثلة المصرية غادة عادل خلال افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، مفاجأة لكافة متابعيها بعدما قالوا إنها ظهرت بملامح مختلفة عن التي اعتادوا عليها.

وارتدت عادل فستانا لامعا طويلا باللون الزهري المائل إلى الفوشيا، لكنها شككت المتابعين بلجوئها إلى عملية تجميل عند منطقتي الخدود والذقن، في حين أشار آخرون إلى أنها خضعت لعملية تكبير لمنطقة الصدر.

ولكن حملة الانتقاد التي تعرضت لها غادة عادل، واجهتها ردة فعل للدفاع عن نجمتهم المحبوبة، إذ اعتبروا أن تغيير لون شعرها هو السر وراء مظهرها الجديد، حيث اعتمدت على لوك مختلف تماما يرتكز على الشعر باللون الأسود.

وكان من اللافت أن غادة عادل لم تكترث كثيرا للتعليقات، وعبرت عن سعادتها بالتواجد في مهرجان الجونة السينمائي، مؤكدة أنها تشعر بالفخر لمشاركتها في فيلم “الخطة العايمة” لأنها تجربة جديدة بالنسبة لها، ومن المنتظر أن يُعرض لها قريباً فيلم “قمر 14″، حيث يشارك فيه معها عدد كبير من النجوم.

وتجدر الإشارة إلى أن آخر ظهور لغادة عادل قبل مهرجان الجونة كان خلال العرض الخاص لفيلم “الخطة العايمة” حيث شاركها الاحتفال أبناؤها.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع “فوشيا” مع طبيب الأمراض الجلدية والتجميل د. حسين ياسين إذ كشف حقيقة خضوع الممثلة غادة عادل لعمليات تجميلية.











