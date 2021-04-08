بعد أن حكمت المحكمة في مصر ان يدفع الفنان المصري ​محمد رمضان​ مبلغ قيمته 6 ملايين جينه كتعويض للطيار المفصول أشرف أبو اليسر، نشر رمضان فيديو على على صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أثار به الجدل.

وظهر محمد رمضان في الفيديو، وحوله الكثير من الدولارات في حمام السباحة، حيث قام برمي الدولارات حوله في كل مكان وكأنه يريد ان يؤكد لمتابعيه ان قرار المحكمة لن يؤثر عليه وليست لديه اي مشكلة بدفع التعويض للطيار وان ذلك لن يوقفه او يؤثر على مسيرته وأعماله.





