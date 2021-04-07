تصدر هاشتاغ “مهر لجين عمران ناطحة سحاب ” قائمة الترند في تويتر السعودية، مساء الأربعاء، وذلك بعد تداول مقطع فيديو لنجم سناب شات السعودي رعش يطلب فيه الزواج من مواطنته الإعلامية السعودية لجين عمران مقابل مهر عال وغريب وهو ناطحة سحاب.

وظهر رعش في مقطع الفيديو وخلفه عدة ابراج قائلا: “لجين عمران قولو لها رعش يطلبك على سنة الله ورسولة تبين فلوس موجودة تبين ابراج موجودة، تبين من الابراج هذي شريت لك ترا ما امزح”.

What the Hashtag?



Silly guy promised to give lujain a tower #مهر_لجين_عمران_ناطحه_سحاب pic.twitter.com/wohhjrZRnN — What the #Hashtag (@What_is_Hashtag) April 7, 2021

وأضاف:”ولجين عمران فيها مميزات ماهي موجوده عند نساء العالم كلها، مميزات لجين عمران زوجتي المستقبلية مره شخصيتها قوية واثقة من نفسها فيها حنان وعطف ومره صادقة، فيها رحمة جمال وزين ومتعلمة”.

وتابع:”ان حظرت خلت البنات كلهن على جنب، وقولها تختار من الابراج هذي ولو ما عجبها نبني لها برج جديد لين تقول يا رعش وقف الف دور الفين دور والي يسعالي من المتابعين ياخذ من هذي البيوت”.

وكان رعش قد عرض قبل ذلك الزواج على الفاشينيستا اللبنانية المعروفة ب​الدكتورة يومي​ وذلك عبر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث أعلن عن استعداده لتقديم 2 مليون ريال أي ما يزيد عن نصف مليون دولار، وسيارة حديثة.

شاب سعودي يعرض مليونين ريال وسيارة “رنج” للزواج من اللبنانية .. يومي ! pic.twitter.com/fMfksWq3iL — ‏هيئة مشاهير + (@no_oo51) March 31, 2021

وقال رعش حينها في الفيديو :”قبل فترة جاء شخص عزيز على قلبي وأنا من أشد المعجبين فيه ألا وهو الدكتورة يومي ، حاولت اتوصل معها ولكن بسبب ضيق الوقت ما توصلت لنتيجة”، وأضاف :”أنا أعلن من هذا المنبر بأن أتقدم للأنسة وفي حالة وافقت الدكتورة يومي راح أعطيها مهر 2 مليون ريال وسيارة رنج آخر موديل، أتمنى من شاف المقطع أن يوصل لها هذه الرسالة”.