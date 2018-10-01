بعد الصورة الرومانسية.. أول ظهور لهيفاء وهبي ومدير أعمالها

بعد تداول أنباء عن زواجهما؛ في أعقاب تسريب صورة رومانسية لهما، عادت النجمة اللبنانية، هيفاء وهبي، لتظهر برفقة مدير أعمالها المصري محمد الوزيري في باريس.

وحرصت هيفاء على اصطحاب مدير أعمالها إلى العاصمة الفرنسية؛ لحضور عرض المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، ضمن أسبوع الموضة في باريس.

وشاركت هيفاء متابعيها بصورة عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، يظهر فيها الثنائي مع إيلي صعب، وعلقت عليها، قائلة: “شكرًا لاستضافتنا”.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرًا، صورة تظهر فيها هيفاء وهي تحتضن مدير أعمالها بطريقة رومانسية؛ ما أثار الشكوك مجددًا حول زواجهما السري، والتي بدأت في آذار/مارس الماضي، حينما فاجأها الوزيري بالاحتفال بعيد ميلادها في مصر، ثم ملاحظة ارتدائها نفس الخاتم الذي ارتداه الوزيري.