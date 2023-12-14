شهدت إحدى فنادق التجمع الخامس، مشاجرة كبيرة بين بوسي وهشام ربيع وحرر الطرفان محضرا بالواقعة.

وتبادل الثنائي الاتهامات وحاول المتواجدين التدخل بينهما للصلح وفض الاشتباك اللفظي الذي كاد أن يصل للتشابك بالأيدي.

مشاجرة بوسي وهشام ربيع

بدأت الواقعة داخل أحد الفنادق الشهيرة بالتجمع الخامس، عندما تقابلت بوسي مع طليقها، فنشبت بينهما مشادة كلامية دون معرفة السبب، تطورت إلى مشاجرة واعتداء بالسب والشتائم، فتدخل بعض الحضور لمحاولة فض المشاجرة دون جدوى.

اتهمت بوسى طليقها في قسم شرطة التجمع الخامس، بالاعتداء عليها بالسب وشتم، فبادلها الأخير نفس الاتهام، حرر الطرفين محضرين تبادلا فيه الاتهام بالسبب والشتائم.

بوسي تستأنف عملها بعد الانفصال

ويستعد المخرج محمد الفاضي لتصوير أغنية جديدة للمطربة بوسي، في ثاني تعاون يجمعهما؛ بعد النجاح الذي حققته أغنية “ارقص معايا” والتي تم طرحها مؤخرا.

وحرص محمد القاضي، على إظهار بوسي فى الكليب بشكل مختلف عما اعتادت الظهور عليه في الفترة الماضية، في أول تعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

اعلان هشام ربيع خبر الانفصال

ومؤخرا، أعلن هشام ربيع أن بوسي تخلت عنه في أزمته رغم أنها كانت السبب فيها وأنه ممتنا لموقف زوجته الأولى ووقوفها إلى جانبه في أزمته ودخوله السجن، لذا قرر أن ينفصل عنها.

وأكد رجل الأعمال هشام ربيع، أن الانفصال تم بهدوء وإنهاء كل شي بينهما بالود، مشيرا إلى أنه لن يدخل في أي مهاترات بشأن هذا الموضوع والتي من شأنها تعطيل مسار حياته الشخصية خلال الفترة المقبلة.

تزوجت بوسي رجل الأعمال هشام ربيع خلال عام 2022

وفي الشهور الأولى من 2022، تزوجت بوسي من هشام ربيع، وحضر حفل زفافها الكثير من المشاهير ونجوم الفن والغناء في مصر، وبعد الزواج بفترة وقعت خلافات بينها وبينه بسبب عودته لزوجته الأولى وأم أولاده.

وانتشر بعدها خبر انفصال بوسي عن زوجها هشام ربيع بعد عودته لزوجته الأولى مرة أخرى، لكن الأمر الذي نفى تلك الإشاعات هو ظهور بوسي معه مؤخراً في الكثير من المناسبات والافراح في الوسط الفني.

وأكدت بوسي في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها 90 دقيقة المذاع على فضائية المحور، أنها لم تنفصل عن زوجها وأكدت قائلة: “الطلاق لم يحدث بدليل أني نشرت صوري مع زوجي عندما بدأ الكلام يكثر عن قيامي بحذف صورنا معا، وأنا لم أنشر صورا لنا منذ يوم زفافي، وحتى لو انفصلنا لماذا أمسح الصور؟”.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »