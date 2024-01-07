كشفت الفنانة هند عبد الحليم، عن أحدث ظهور لها مع والدتها بعد انفصالها عن زوجها كريم قنديل بعد زواج دام 3 سنوات.

ونشرت هند عبد الحليم، أحدث صوره لها، عبر “ستوري” حسابها على الرسمي “إنستجرام“، وعلقت:”بحبك يا ماما”.

هند عبد الحليم ووالدتها

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع هذا الظهور المفاجئ للفنانة الشابة مع والدتها مشيدين بجمالها اللافت وبالشبه الذي يجمعهما.

أحدث ظهور لهند عبدالحليم مع والدتها

انفصال هند عبد الحليم

وكانت هند عبدالحليم، أعلنت انفصالها رسميًا عن زوجها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام“، وعلقت: “أيام بتمشي وناس بتمشي واحنا بنتغير أوي وكل حاجة بتتغير حوالينا ومفيش أي حاجة دائمة، بس مش معني أنك لوحدك أنك وحيد ساعات كتير بتحتاج ده عشان تلاقي نفسك وتعرف تبص حواليك كويس، كل سنة وانتوا طيبين وان شاء الله السنة دي تكون أحلي وأحن على الكل يا رب”، وأنهت تعليقها بهاشتاج “سينجل”.

إزالة الشامة

وكشفت “هند” مؤخرًا عن إزالة “شامة” على وجهها، والتي أعربت عن انزعاجها منها خلال الفترة الماضية ونشرت صور ظهرت خلالها عقب خضوعها لعملية تجميل أزالت خلالها “الشامة”.

تفاعل متابعي هند مع صورتها وأضافوا العديد من التعليقات حول اللوك الجديد الذي ظهرت به، وأكد البعض أن الشامة كانت من العلامات التي ميزتها عن غيرها من النجوم.

الجدير بالذكر أن هند كانت مترددة في هذه الخطوة منذ فترة طويلة، ووصل الأمر بأنها قامت باستطلاع رأي للجمهور قبل هذه الخطوة.

هند عبد الحليم

وبدأت هند عبدالحليم أولي خطواتها الفنية بمسلسل “الكابوس” بطولة الفنان غادة عبدالرازق، مروراً بعدد من الأعمال التليفزيونية الناجحة والتي تعاونت خلالها مع كبار نجوم الدراما منها مسلسل “فوق مستوى الشبهات” بطولة النجمة يسرا عام 2016، مسلسل “راس الغول” بطولة النجم الراحل محمود عبدالعزيز بنفس العام،

آخر أعمالها

يذكر أن آخر أعمال هند عبد الحليم كان مسلسل “أزمة منتصف العمر” الذي تم عرضه على منصة “شاهد VIP”، وشارك في بطولته كل من كريم فهمي، ريهام عبد الغفور، رنا رئيس، هند عبد الحليم، عمر السعيد، ركين سعد، رشدي الشامي، ومن إخراج كريم العدل، وتأليف أحمد عادل، ومعالجة درامية لكريم العدل وكريم فهمي.

تدور أحداث المسلسل حول “فيروز” التي تزوجت في سن صغير من رجل يكبرها في العمر كثيرا، تعاني من معاملته القاسية وإهماله لها، في نفس الوقت تتزوج “مريم” ابنتهما من “عمر” الذي يكبرها في العمر ويلاحظ “عمر” معاملة “مريم” ووالدها السيئة لـ”فيروز” ويتقرب منها ويقع في حبها.

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