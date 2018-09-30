بعد الغضب من وضعها تاتو اية قرانية على جسدها… وفاء عامر تحذف الصورة!

تعرضت الفنانة وفاء عامر، لحملة هجوم شرسة عقب نشرها صورة جديدة تظهر بها جملة رسمتها مؤخرا على ذراعها الأيمن، حيث توضح الصورة أن التاتو الجديد جزء من سورة قرآنية، ما أثار غضب متابعيها ودفعها لحذف الصورة من حسابها على إنستجرام

لم تظهر عامر الوشم كاملًا، لكن ظهرت عبارة “قل أعوذ برب”، ما يرجح أنها إحدى آيات سورة الفلق أو الناس، ما دفع جمهورها للاعتراض على رسم آية قرآنية قد تكون فى غير موضع مناسب

المصدر: youm7.com

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